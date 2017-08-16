Леонид Слуцкий: Разочарован итогом матча, но горжусь своими игроками

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Вулверхэмптона» (2:3) в матче третьего тура чемпионшипа.

«Я разочарован результатом матча, но я действительно горжусь своими игроками. Думаю, мы сыграли против лучшей команды в лиге. Мы создали команду за очень коротко время, при этом можем играть на том же уровне, что и лучшая команда в лиге. Мы заслужили ничью. Это был бы более справедливый результат.

Травма Эрнандеса? Больше информации будет после сканирования, но травма выглядит серьезной. Это Ахилл, мы не знаем насколько все плохо, но держим пальцы скрещенными. Я очень нервничаю по поводу этой ситуации, но надеюсь все будет хорошо. Сэм – профессионал, у него долгосрочный контракт с клубом.

Нам нужно больше игроков. У нас хорошая команда, но нужно усилить пару позиций. Нам может понадобиться один или два защитника и несколько атакующих игроков», – приводит слова Слуцкого Hull Daily Mail.