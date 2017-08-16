Александр Бубнов: ЦСКА изучил манеру игры «Янг Бойз» и был готов к такому сценарию
Футбольный эксперт
Александр Бубунов прокомментировал победу ЦСКА над командой «Янг Бойз» (1:0) в
первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
– Не назвал бы результат закономерным, – приводит слова
Бубнова Sportbox.ru. – «Янг Бойз» повезло с
киевским «Динамо», когда он забил уже в компенсированное время, и сейчас ему
это возвратилось бумерангом. Точно такой же гол сами себе соорудили.
По тому, как складывалась встреча, скорее она должна была
закончиться ничьей. Однажды Акинфееву все-таки пришлось выручить армейцев
по-настоящему, зато других стопроцентных моментов у хозяев не было.
В целом швейцарцы поддавливали, но ЦСКА явно изучил их манеру игры и был готов к такому сценарию. Защита москвичей успевала справиться почти со всеми острыми выпадами соперника. Предполагал, что армейцы постараются, в первую очередь, не пропустить. Они провели тяжелый матч против «Спартака», имели слишком мало времени на восстановление, плюс синтетика. С этой задачей ЦСКА справился, а вот в атаке у него совсем ничего не получалось.
Матч
Голы
Нуху 90 (0:1 - автогол).
Состав
Янг Бойз: фон Бальмоос, Мбабу, фон Берген, Бенито, Нуху, Раве (Фасснахт, 73), Бертоне, Саного, Сулеймани, Ассале (Нсаме, 85), Оаро
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий В., Фернандес, Игнашевич, Щенников, Дзагоев (Миланов, 73), Головин, Вернблум, Витиньо, Чалов (Оланаре, 54 Натхо, 90)
Предупреждения:
Бертоне, 47; Саного, 56; фон Берген, 90 - Дзагоев, 33; Вернблум, 43; Щенников, 88
Судья:
Фернандес Борбалан (Испания)
Место и дата
15 августа 21:45, Стад-де-Суисс, Текстовая трансляция