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Александр Бубнов: ЦСКА изучил манеру игры «Янг Бойз» и был готов к такому сценарию

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубунов прокомментировал победу ЦСКА над командой «Янг Бойз» (1:0) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

– Не назвал бы результат закономерным, – приводит слова Бубнова Sportbox.ru. – «Янг Бойз» повезло с киевским «Динамо», когда он забил уже в компенсированное время, и сейчас ему это возвратилось бумерангом. Точно такой же гол сами себе соорудили.

По тому, как складывалась встреча, скорее она должна была закончиться ничьей. Однажды Акинфееву все-таки пришлось выручить армейцев по-настоящему, зато других стопроцентных моментов у хозяев не было.

В целом швейцарцы поддавливали, но ЦСКА явно изучил их манеру игры и был готов к такому сценарию. Защита москвичей успевала справиться почти со всеми острыми выпадами соперника. Предполагал, что армейцы постараются, в первую очередь, не пропустить. Они провели тяжелый матч против «Спартака», имели слишком мало времени на восстановление, плюс синтетика. С этой задачей ЦСКА справился, а вот в атаке у него совсем ничего не получалось.

Матч

Янг Бойз - ЦСКА - 0:1 (0:0)

Голы

Нуху 90 (0:1 - автогол).

Состав

Янг Бойз: фон Бальмоос, Мбабу, фон Берген, Бенито, Нуху, Раве (Фасснахт, 73), Бертоне, Саного, Сулеймани, Ассале (Нсаме, 85), Оаро

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий В., Фернандес, Игнашевич, Щенников, Дзагоев (Миланов, 73), Головин, Вернблум, Витиньо, Чалов (Оланаре, 54 Натхо, 90)

Предупреждения:

Бертоне, 47; Саного, 56; фон Берген, 90 - Дзагоев, 33; Вернблум, 43; Щенников, 88

Судья:

Фернандес Борбалан (Испания)

Место и дата

15 августа 21:45, Стад-де-Суисс, Текстовая трансляция

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