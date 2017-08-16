Александр Бубнов: ЦСКА изучил манеру игры «Янг Бойз» и был готов к такому сценарию

Футбольный эксперт Александр Бубунов прокомментировал победу ЦСКА над командой «Янг Бойз» (1:0) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

– Не назвал бы результат закономерным, – приводит слова Бубнова Sportbox.ru. – «Янг Бойз» повезло с киевским «Динамо», когда он забил уже в компенсированное время, и сейчас ему это возвратилось бумерангом. Точно такой же гол сами себе соорудили.

По тому, как складывалась встреча, скорее она должна была закончиться ничьей. Однажды Акинфееву все-таки пришлось выручить армейцев по-настоящему, зато других стопроцентных моментов у хозяев не было.

В целом швейцарцы поддавливали, но ЦСКА явно изучил их манеру игры и был готов к такому сценарию. Защита москвичей успевала справиться почти со всеми острыми выпадами соперника. Предполагал, что армейцы постараются, в первую очередь, не пропустить. Они провели тяжелый матч против «Спартака», имели слишком мало времени на восстановление, плюс синтетика. С этой задачей ЦСКА справился, а вот в атаке у него совсем ничего не получалось.