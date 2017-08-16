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«Рома» после неудачи с переходом Мареза переключилась на Промеса

Источник:  Goal.comКомментарии

Футбольный клуб «Рома» отказался от приобретения хавбека «Лестера» Рияда Мареза и включился в борьбу за вингера «Спартака» Квинси Промеса, сообщает Goal.com.

Римляне предложили «Лестеру» 35 миллионов евро за Мареза, но «лисы» ответили встречным предложением, запросив 44 миллиона евро, «Рома» отказалась платить такую сумму.

Сообщается, что теперь приоритетной целью «Ромы» стал игрок московского «Спартака» Квинси Промес, стоимость которого оценивается в 20 миллионов евро.

Напомним, 25-летний голландец в прошлом сезоне отыграл 29 матчей в составе московского клуба, забил 12 мячей, отдал 10 результативных передач и заработал три желтых и одну красную карточку.

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