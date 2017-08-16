Юрген Клопп: Мы забили дважды, хотя могли и больше
Источник: UEFA (УЕФА)Комментарии
Главный тренер «Ливерпуля»
прокомментировал победу над «Хоффенхаймом» (2:1) в первом матче раунда плей-офф
квалификации Лиги чемпионов.
«Должен сделать комплимент своей команде. Мы забили
дважды, хотя могли и больше. Но в целом все в порядке. Позади только половина
противостояния», - приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.
Матч
Хоффенхайм - Ливерпуль - 1:2 (0:1)
Голы
Александр-Арнольд 35 (0:1). Нортвейт 74 (0:2 - автогол). Ют 87 (1:2).
Незабитые пенальти
Крамарич (Хоффенхайм), 12
Судья:
Бьорн Куйперс (Голландия)
Место и дата
15 августа 21:45, Райн-Неккар-Арена, Онлайн-трансляция
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