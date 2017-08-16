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Юрген Клопп: Мы забили дважды, хотя могли и больше

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал победу над «Хоффенхаймом» (2:1) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Должен сделать комплимент своей команде. Мы забили дважды, хотя могли и больше. Но в целом все в порядке. Позади только половина противостояния», - приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

Матч

Хоффенхайм - Ливерпуль - 1:2 (0:1)

Голы

Александр-Арнольд 35 (0:1). Нортвейт 74 (0:2 - автогол). Ют 87 (1:2).

Незабитые пенальти

Крамарич (Хоффенхайм), 12

Судья:

Бьорн Куйперс (Голландия)

Место и дата

15 августа 21:45, Райн-Неккар-Арена, Онлайн-трансляция

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