Юрген Клопп: Мы забили дважды, хотя могли и больше

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«Хоффенхайм» дома уступил «Ливерпулю» Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Хоффенхаймом» и «Ливерпулем» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Ливерпуля».

«Фулхэм» отказался продавать Сессеньона в «Тоттенхэм» за 25 миллионов фунтов «Тоттенхэм» претендует на защитника «Фулхэма» Райан Сессеньона, однако предложение в размере 25 миллионов фунтов за 17-летнего игрока обороны «дачники» отклонили, сообщает The Telegraph.

«Саутгемптон» хочет 70 миллионов фунтов за ван Дейка Защитник «Саутгемптона» Виргил ван Дейк в ближайшее время может все-таки перейти в другой клуб, сообщает Sky Sports.

Юрген Клопп: Я уже старая лошадь в конюшне, а Нагельсманн – молодая Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед первым матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Хоффенхаймом» высказался о главном тренере соперника Юлиане Нагельсманне.