Веснина обыграла Гарсию и вышла во второй круг турнира в Цинциннати
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В рамках первого
круга теннисного турнира WTA в
Цинциннати россиянка Елена Веснина обыграла француженку Каролин Гарсию со счетом
4:6, 6:4, 6:4.
Встреча продолжалась 124 минуты и за это время Веснина
совершила 7 подач навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 4
брейк-пойнта из 6, в активе ее соперницы 6 эйсов, 1 двойная и 3 брейка из 10.
В матче второго круга российская теннисистка встретится с Каролиной Возняцки (Дания).
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