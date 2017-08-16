Веснина обыграла Гарсию и вышла во второй круг турнира в Цинциннати

Вихлянцева обыграла Векич на старте турнира в Цинциннати Российская теннисистка Наталья Вихлянцева обыграла хорватку Донну Векич в первом круге турнира в Цинциннати.

«Карабах» обыграл «Копенгаген», Буффон, Месси и Роналду претендуют на приз УЕФА, Шарапова получила wild card на US Open. Главные новости дня «Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня на данную минуту.