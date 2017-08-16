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Лаура Сваритэ пополнила состав «Енисей»

Источник:  БК «Енисей»Комментарии

Литовская нападающая Лаура Сваритэ пополнила состав женской баскетбольной команды «Енисей», сообщает официальный сайт красноярского клуба.

25-летняя Лаура не была задрафтована клубами женской Национальной Баскетбольной Ассоциации в 2014 году и продолжила карьеру в Европе.

В прошлом сезоне баскетболистка выступала в составе команды «Судува» в чемпионате Литвы, являясь лидером коллектива.

Средняя статистика Лауры составила 18 очков, 12 подборов и 2 передачи за 33 минуты на паркете.

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