Евгений Сафонов: Благодарю тренера и руководство «Краснодара» за шанс сына попробовать свои силы
Тренер юношеской
баскетбольной команды «Локомотив-Кубань» Евгений Сафонов рассказал о дебюте
своего сына Матвея в составе футбольного «Краснодара» в матче с «Амкаром»
(1:1).
«Как человек суеверный специально не смотрел матч. Узнал
результат из новостей. Очень переживал, мысленно поддерживал Матвея. Быть
вратарем в таком матче и в таком возрасте очень ответственно.
Благодарю тренера и руководство «Краснодара», что дали сыну шанс попробовать свои силы. После игры поздравил сына с дебютом и пожелал, чтобы он продолжил работу с еще большим усердием», - приводит слова Сафонова «Локомотив-Кубань».
Матч
Голы
Классон 25 (1:0). Гащенков 76 (1:1).
Состав
Краснодар: Сафонов, Янбаев, Мартынович, Гранквист, Жоаозиньо (Вандерсон, 78), Перейра, Газинский, Каборе (Шишкин, 63), Классон, Ристич, Игнатьев (Мамаев, 46)
Амкар: Нигматуллин, Идову, Занев, Зайцев, Сиваков, Милькович, Конде, Баланович (Гол, 74), Комолов (Костюков, 46), Рязанцев (Гащенков, 46), Бодул
Предупреждения:
нет - Костюков, 83; Нигматуллин, 90
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
13 августа 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция