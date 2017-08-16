Евгений Сафонов: Благодарю тренера и руководство «Краснодара» за шанс сына попробовать свои силы

Тренер юношеской баскетбольной команды «Локомотив-Кубань» Евгений Сафонов рассказал о дебюте своего сына Матвея в составе футбольного «Краснодара» в матче с «Амкаром» (1:1).

«Как человек суеверный специально не смотрел матч. Узнал результат из новостей. Очень переживал, мысленно поддерживал Матвея. Быть вратарем в таком матче и в таком возрасте очень ответственно.

Благодарю тренера и руководство «Краснодара», что дали сыну шанс попробовать свои силы. После игры поздравил сына с дебютом и пожелал, чтобы он продолжил работу с еще большим усердием», - приводит слова Сафонова «Локомотив-Кубань».