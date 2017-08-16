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Евгений Сафонов: Благодарю тренера и руководство «Краснодара» за шанс сына попробовать свои силы

Источник:  БК «Локомотив-Кубань»Комментарии

Тренер юношеской баскетбольной команды «Локомотив-Кубань» Евгений Сафонов рассказал о дебюте своего сына Матвея в составе футбольного «Краснодара» в матче с «Амкаром» (1:1).

«Как человек суеверный специально не смотрел матч. Узнал результат из новостей. Очень переживал, мысленно поддерживал Матвея. Быть вратарем в таком матче и в таком возрасте очень ответственно.

Благодарю тренера и руководство «Краснодара», что дали сыну шанс попробовать свои силы. После игры поздравил сына с дебютом и пожелал, чтобы он продолжил работу с еще большим усердием», - приводит слова Сафонова «Локомотив-Кубань».

Матч

Краснодар - Амкар - 1:1 (1:0)

Голы

Классон 25 (1:0). Гащенков 76 (1:1).

Состав

Краснодар: Сафонов, Янбаев, Мартынович, Гранквист, Жоаозиньо (Вандерсон, 78), Перейра, Газинский, Каборе (Шишкин, 63), Классон, Ристич, Игнатьев (Мамаев, 46)

Амкар: Нигматуллин, Идову, Занев, Зайцев, Сиваков, Милькович, Конде, Баланович (Гол, 74), Комолов (Костюков, 46), Рязанцев (Гащенков, 46), Бодул

Предупреждения:

нет - Костюков, 83; Нигматуллин, 90

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

13 августа 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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