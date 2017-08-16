«Крылья Советов» начали подготовку к матчу с «Тюменью»

Футболисты «Крыльев Советов» начали подготовку к матчу девятого тура первенства ФНЛ с «Тюменью», сообщает официальный сайт самарской команды.

После победной встречи с питерским «Динамо» (2:0), которая вывела «Крылья» на первое место в ФНЛ, самарцы получили выходной, а уже сегодня футболисты собрались на клубной базе для подготовки к выездной встрече. В занятии приняли участие все игроки, кроме Георгия Зотова, Дмитрия Ятченко и Сергея Корниленко, которые по семейным обстоятельствам попросили еще один выходной день.

Тренироваться «Крылья Советов» будут в Самаре до четверга. В пятницу команда отправиться в Тюмень, где и проведет предматчевую тренировку.

Матч «Тюмень» – «Крылья Советов» состоится в субботу, 19 августа.