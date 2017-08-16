Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Утрехт- : -Зенит
Футбол  Реал- : -Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Крылья Советов» начали подготовку к матчу с «Тюменью»

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии

Футболисты «Крыльев Советов» начали подготовку к матчу девятого тура первенства ФНЛ с «Тюменью», сообщает официальный сайт самарской команды.

После победной встречи с питерским «Динамо» (2:0), которая вывела «Крылья» на первое место в ФНЛ, самарцы получили выходной, а уже сегодня футболисты собрались на клубной базе для подготовки к выездной встрече. В занятии приняли участие все игроки, кроме Георгия Зотова, Дмитрия Ятченко и Сергея Корниленко, которые по семейным обстоятельствам попросили еще один выходной день.

Тренироваться «Крылья Советов» будут в Самаре до четверга. В пятницу команда отправиться в Тюмень, где и проведет предматчевую тренировку.

Матч «Тюмень» – «Крылья Советов» состоится в субботу, 19 августа. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кецбая покинул пост главного тренера «Оренбурга»Главный тренер «Оренбурга» Темури Кецбая покинул свой пост. Об этом сообщает «Матч ТВ».ЦСКА не стал подписывать вратаря «Тамбова» СмирноваЦСКА не стал подписывать вратарь «Тамбова» Олега Смирнова, который находился в армейской команде на просмотре, сообщил «Евро-Футбол.Ру» источник, знакомый с ходом переговоров.Константин Емельянов: Результата нет, значит все плохо сыгралиГлавный тренер команды «Луч-Энергия» Константин Емельянов прокомментировал поражение от «Сибири» (0:2) в матче восьмого тура первенства ФНЛ.Сергей Кирсанов: Ребята через труд почувствовали уверенностьГлавный тренер «Сибири» Сергей Кирсанов поделился впечатлениями от победы над командой «Луч-Энергия» (2:0) в матче восьмого тура первенства ФНЛ.Георгий Зотов: Будем тренироваться еще усерднее, а играть смелее и агрессивнееЗащитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов поделился впечатлениями от победы над «Динамо СПб» (2:0) в матче восьмого тура первенства ФНЛ.
Хоккей
Алексей Марченко: Лучше всего для меня сейчас – переехать в Россию
Футбол
Ванек стал автором лучшего гола 6-го тура РФПЛ
Футбол
Адам Хюттер: Результат не соответствует качеству игры с ЦСКА
Футбол
Виктор Гончаренко: Довольны победой, но понимаем, что будет ответный матч
все новости
Тюмень
Тюменькалендарьстатистика
Крылья Советов
Крылья Советовкалендарьстатистика
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости