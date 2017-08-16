«Крылья Советов» начали подготовку к матчу с «Тюменью»
Источник: ФК «Крылья Советов»Комментарии
Футболисты «Крыльев Советов» начали подготовку к матчу
девятого тура первенства ФНЛ с «Тюменью», сообщает официальный сайт самарской
команды.
После победной встречи с питерским «Динамо» (2:0),
которая вывела «Крылья» на первое место в ФНЛ, самарцы получили
выходной, а уже сегодня футболисты собрались на клубной базе для подготовки к
выездной встрече. В занятии приняли участие все игроки, кроме Георгия Зотова,
Дмитрия Ятченко и Сергея Корниленко, которые по семейным обстоятельствам
попросили еще один выходной день.
Тренироваться «Крылья Советов» будут в Самаре до
четверга. В пятницу команда отправиться в Тюмень, где и проведет предматчевую
тренировку.
Матч «Тюмень» – «Крылья Советов» состоится в субботу, 19 августа.
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