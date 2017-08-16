Дмитрий Булыкин: Воспитанники академии ЦСКА не готовы выходить на поле и делать результат

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о том, что изменилось в ЦСКА с приходом Виктора Гончаренко.

– Что изменилось в ЦСКА при Викторе Гончаренко?

– Конечно, видна рука мастера. Но ЦСКА в последнее время сражается на всех фронтах практически одним составом, – приводит слова Булыкина «Газета.Ru». – Точечная селекция проводится хорошо, но у армейцев нет длинной скамейки запасных. Поэтому остается надеяться, что обойдется без травм и те лидеры, которые есть в команде, останутся до конца сезона и будут приносить ЦСКА результат.

– Почему у ЦСКА достаточно продолжительное время существует проблема короткой скамейки запасных, несмотря на то что команде часто приходится играть на два-три фронта?

– Во-первых, в команде существуют финансовые проблемы. Во-вторых, наверное, воспитанники академии ЦСКА пока не готовы выходить на поле и делать результат прямо сейчас. А ЦСКА это нужно. Если клуб будет больше доверять своей молодежи, то сможет решить и финансовую проблему, и проблему отсутствия длинной скамейки.

Напомним, армейцы с минимальным счетом переиграли швейцарский «Янг Бойз» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.