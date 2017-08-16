Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Утрехт- : -Зенит
Футбол  Реал- : -Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий Булыкин: Воспитанники академии ЦСКА не готовы выходить на поле и делать результат

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о том, что изменилось в ЦСКА с приходом Виктора Гончаренко.

– Что изменилось в ЦСКА при Викторе Гончаренко?
– Конечно, видна рука мастера. Но ЦСКА в последнее время сражается на всех фронтах практически одним составом, – приводит слова Булыкина «Газета.Ru». – Точечная селекция проводится хорошо, но у армейцев нет длинной скамейки запасных. Поэтому остается надеяться, что обойдется без травм и те лидеры, которые есть в команде, останутся до конца сезона и будут приносить ЦСКА результат.

– Почему у ЦСКА достаточно продолжительное время существует проблема короткой скамейки запасных, несмотря на то что команде часто приходится играть на два-три фронта?
– Во-первых, в команде существуют финансовые проблемы. Во-вторых, наверное, воспитанники академии ЦСКА пока не готовы выходить на поле и делать результат прямо сейчас. А ЦСКА это нужно. Если клуб будет больше доверять своей молодежи, то сможет решить и финансовую проблему, и проблему отсутствия длинной скамейки.

Напомним, армейцы с минимальным счетом переиграли швейцарский «Янг Бойз» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Матч

Янг Бойз - ЦСКА - 0:1 (0:0)

Голы

Нуху 90 (0:1 - автогол).

Состав

Янг Бойз: фон Бальмоос, Мбабу, фон Берген, Бенито, Нуху, Раве (Фасснахт, 73), Бертоне, Саного, Сулеймани, Ассале (Нсаме, 85), Оаро

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий В., Фернандес, Игнашевич, Щенников, Дзагоев (Миланов, 73), Головин, Вернблум, Витиньо, Чалов (Оланаре, 54 Натхо, 90)

Предупреждения:

Бертоне, 47; Саного, 56; фон Берген, 90 - Дзагоев, 33; Вернблум, 43; Щенников, 88

Судья:

Фернандес Борбалан (Испания)

Место и дата

15 августа 21:45, Стад-де-Суисс, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дмитрий Булыкин: Ошибки Васина заставляют напрягатьсяБывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о связке защитников московского ЦСКА.Дмитрий Булыкин: Главное, чтобы у ЦСКА обошлось без травмБывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Янг Бойз» и ЦСКА.Дмитрий Булыкин: Успех «Ростова» основан на багаже БердыеваДмитрий Булыкин: Успех «Ростова» основан на багаже БердыеваЭкс-футболист сборной России по футболу Дмитрий Булыкин поделился своим мнением о том, за счет чего «Ростов» находится в лидирующей тройке.Дмитрий Булыкин: В целом «Янг Бойз» - команда, вполне проходимая для армейцевБывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Янг Бойз» и ЦСКА.Дмитрий Булыкин: Наверное, у «Локомотива» начался небольшой спадСоветник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал домашнее поражение от «Тосно» (0:2) в матче шестого тура чемпионата России.
Хоккей
Алексей Марченко: Лучше всего для меня сейчас – переехать в Россию
Футбол
Ванек стал автором лучшего гола 6-го тура РФПЛ
Футбол
Адам Хюттер: Результат не соответствует качеству игры с ЦСКА
Футбол
Виктор Гончаренко: Довольны победой, но понимаем, что будет ответный матч
все новости
Дмитрий Булыкин
Дмитрий Булыкинвсе новости