Дмитрий Булыкин: Воспитанники академии ЦСКА не готовы выходить на поле и делать результат
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о
том, что изменилось в ЦСКА с приходом Виктора Гончаренко.
– Что изменилось в ЦСКА при Викторе Гончаренко?
– Конечно, видна рука мастера. Но ЦСКА в последнее время сражается на всех фронтах практически одним составом, – приводит слова Булыкина «Газета.Ru». – Точечная селекция проводится хорошо, но у армейцев нет длинной скамейки запасных. Поэтому остается надеяться, что обойдется без травм и те лидеры, которые есть в команде, останутся до конца сезона и будут приносить ЦСКА результат.
– Почему у ЦСКА достаточно продолжительное время существует
проблема короткой скамейки запасных, несмотря на то что команде часто приходится
играть на два-три фронта?
– Во-первых, в команде существуют финансовые проблемы. Во-вторых, наверное, воспитанники академии ЦСКА пока не готовы выходить на поле и делать результат прямо сейчас. А ЦСКА это нужно. Если клуб будет больше доверять своей молодежи, то сможет решить и финансовую проблему, и проблему отсутствия длинной скамейки.
Напомним, армейцы с минимальным счетом переиграли швейцарский «Янг Бойз» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Матч
Голы
Нуху 90 (0:1 - автогол).
Состав
Янг Бойз: фон Бальмоос, Мбабу, фон Берген, Бенито, Нуху, Раве (Фасснахт, 73), Бертоне, Саного, Сулеймани, Ассале (Нсаме, 85), Оаро
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий В., Фернандес, Игнашевич, Щенников, Дзагоев (Миланов, 73), Головин, Вернблум, Витиньо, Чалов (Оланаре, 54 Натхо, 90)
Предупреждения:
Бертоне, 47; Саного, 56; фон Берген, 90 - Дзагоев, 33; Вернблум, 43; Щенников, 88
Судья:
Фернандес Борбалан (Испания)
Место и дата
15 августа 21:45, Стад-де-Суисс, Текстовая трансляция