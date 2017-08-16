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Дмитрий Булыкин: Ошибки Васина заставляют напрягаться

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о связке защитников московского ЦСКА.

– Как вы оцениваете связку Васина и братьев Березуцких в обороне ЦСКА?
– Это связка высокорослых футболистов, которые, к сожалению, уже в возрасте, – приводит слова Булыкина «Газета.Ru». – Им сложно бегать за молодежью. Иногда заставляют напрягаться ошибки, которые делает Васин. Я думаю, что в скором будущем ЦСКА надо будет задумываться о молодых защитниках, которые придут на смену легендам ЦСКА.

Напомним, армейцы с минимальным счетом переиграли швейцарский «Янг Бойз» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Матч

Янг Бойз - ЦСКА - 0:1 (0:0)

Голы

Нуху 90 (0:1 - автогол).

Состав

Янг Бойз: фон Бальмоос, Мбабу, фон Берген, Бенито, Нуху, Раве (Фасснахт, 73), Бертоне, Саного, Сулеймани, Ассале (Нсаме, 85), Оаро

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий В., Фернандес, Игнашевич, Щенников, Дзагоев (Миланов, 73), Головин, Вернблум, Витиньо, Чалов (Оланаре, 54 Натхо, 90)

Предупреждения:

Бертоне, 47; Саного, 56; фон Берген, 90 - Дзагоев, 33; Вернблум, 43; Щенников, 88

Судья:

Фернандес Борбалан (Испания)

Место и дата

15 августа 21:45, Стад-де-Суисс, Текстовая трансляция

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