Дмитрий Булыкин: Ошибки Васина заставляют напрягаться

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о связке защитников московского ЦСКА.

– Как вы оцениваете связку Васина и братьев Березуцких в обороне ЦСКА?

– Это связка высокорослых футболистов, которые, к сожалению, уже в возрасте, – приводит слова Булыкина «Газета.Ru». – Им сложно бегать за молодежью. Иногда заставляют напрягаться ошибки, которые делает Васин. Я думаю, что в скором будущем ЦСКА надо будет задумываться о молодых защитниках, которые придут на смену легендам ЦСКА.

Напомним, армейцы с минимальным счетом переиграли швейцарский «Янг Бойз» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.