Дмитрий Булыкин: Ошибки Васина заставляют напрягаться
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о
связке защитников московского ЦСКА.
– Как вы оцениваете связку Васина и братьев Березуцких в
обороне ЦСКА?
– Это связка высокорослых футболистов, которые, к сожалению, уже в возрасте, – приводит слова Булыкина «Газета.Ru». – Им сложно бегать за молодежью. Иногда заставляют напрягаться ошибки, которые делает Васин. Я думаю, что в скором будущем ЦСКА надо будет задумываться о молодых защитниках, которые придут на смену легендам ЦСКА.
Напомним, армейцы с минимальным счетом переиграли швейцарский «Янг Бойз» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Матч
Голы
Нуху 90 (0:1 - автогол).
Состав
Янг Бойз: фон Бальмоос, Мбабу, фон Берген, Бенито, Нуху, Раве (Фасснахт, 73), Бертоне, Саного, Сулеймани, Ассале (Нсаме, 85), Оаро
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий В., Фернандес, Игнашевич, Щенников, Дзагоев (Миланов, 73), Головин, Вернблум, Витиньо, Чалов (Оланаре, 54 Натхо, 90)
Предупреждения:
Бертоне, 47; Саного, 56; фон Берген, 90 - Дзагоев, 33; Вернблум, 43; Щенников, 88
Судья:
Фернандес Борбалан (Испания)
Место и дата
15 августа 21:45, Стад-де-Суисс, Текстовая трансляция