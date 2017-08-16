«Утрехт» – «Зенит». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы «Утрехт»
сыграет с «Зенитом».
Встреча пройдет на поле стадиона «Галгенваард» в Утрехте и
начнется в 19:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
Стоит отметить, что эти команды впервые встречаются между собой. На пути к раунду плей-офф «Зенит» переиграл по сумме двух матчей израильский клуб «Бней Иегуда» (3:0), а голландская команда выиграла у польского «Леха» (2:2 – по сумме двух матчей, прошли дальше за счет гостевых голов).
Матч
Место и дата
16 августа 19:00, Стадион Галгенваард, Текстовая трансляция
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