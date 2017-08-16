«Утрехт» – «Зенит». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы «Утрехт» сыграет с «Зенитом».

Встреча пройдет на поле стадиона «Галгенваард» в Утрехте и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Стоит отметить, что эти команды впервые встречаются между собой. На пути к раунду плей-офф «Зенит» переиграл по сумме двух матчей израильский клуб «Бней Иегуда» (3:0), а голландская команда выиграла у польского «Леха» (2:2 – по сумме двух матчей, прошли дальше за счет гостевых голов).