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«Утрехт» – «Зенит». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы «Утрехт» сыграет с «Зенитом».

Встреча пройдет на поле стадиона «Галгенваард» в Утрехте и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Стоит отметить, что эти команды впервые встречаются между собой. На пути к раунду плей-офф «Зенит» переиграл по сумме двух матчей израильский клуб «Бней Иегуда» (3:0), а голландская команда выиграла у польского «Леха» (2:2 – по сумме двух матчей, прошли дальше за счет гостевых голов).

Голосование: Как завершится матч «Утрехт» – «Зенит»?

Матч

Утрехт - Зенит

Место и дата

16 августа 19:00, Стадион Галгенваард, Текстовая трансляция

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