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«Реал» – «Барселона». Начало текстовой трансляции в 23:55 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В ответном матче за Суперкубок Испании мадридский «Реал» сыграет с каталонской «Барселоной».

Встреча пройдет на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и начнется в 23:55 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, в первом матче «сливочные» одержали победу со счетом 3:1.

Стоит отметить, что у мадридского клуба ответную встречу из-за дисквалификации пропустит Криштиану Роналду, а у каталонцев из-за травмы не сыграет Андрес Иньеста.

Матч

Барселона - Реал - 1:3 (0:0)

Голы

Пике 50 (0:1 - автогол). Месси 77 (1:1 - пен.). Роналду 80 (1:2). Асенсио 89 (1:3).

Состав

Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Ракитич (Алькасер, 83), Иньеста (Роберто, 69), Видаль, Бускетс, Деулофеу (Суарес Д., 58), Суарес Л., Месси

Реал: Навас, Марсело, Рамос, Варан, Карвахаль, Кроос, Иско, Каземиро, Ковачич (Асенсио, 68), Бэйл (Васкес, 82), Бензема (Роналду, 57 , 83)

Предупреждения:

Пике, 27; Месси, 39; Бускетс, 56 - Каземиро, 20; Бэйл, 41; Карвахаль, 42; Навас, 77; Роналду, 81

Удаления:

нет - Роналду, 83

Судья:

Рикардо Де Бургос (Испания)

Место и дата

13 августа 23:00, Ноу Камп, Текстовая трансляция

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