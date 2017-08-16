«Реал» – «Барселона». Начало текстовой трансляции в 23:55 (мск)
В ответном матче за Суперкубок Испании мадридский «Реал»
сыграет с каталонской «Барселоной».
Встреча пройдет на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу» в
Мадриде и начнется в 23:55 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
Напомним, в первом матче «сливочные» одержали победу со
счетом 3:1.
Стоит отметить, что у мадридского клуба ответную встречу из-за дисквалификации пропустит Криштиану Роналду, а у каталонцев из-за травмы не сыграет Андрес Иньеста.
Матч
Голы
Пике 50 (0:1 - автогол). Месси 77 (1:1 - пен.). Роналду 80 (1:2). Асенсио 89 (1:3).
Состав
Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Ракитич (Алькасер, 83), Иньеста (Роберто, 69), Видаль, Бускетс, Деулофеу (Суарес Д., 58), Суарес Л., Месси
Реал: Навас, Марсело, Рамос, Варан, Карвахаль, Кроос, Иско, Каземиро, Ковачич (Асенсио, 68), Бэйл (Васкес, 82), Бензема (Роналду, 57 , 83)
Предупреждения:
Пике, 27; Месси, 39; Бускетс, 56 - Каземиро, 20; Бэйл, 41; Карвахаль, 42; Навас, 77; Роналду, 81
Удаления:
нет - Роналду, 83
Судья:
Рикардо Де Бургос (Испания)
Место и дата
13 августа 23:00, Ноу Камп, Текстовая трансляция