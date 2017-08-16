«Реал» – «Барселона». Начало текстовой трансляции в 23:55 (мск)

В ответном матче за Суперкубок Испании мадридский «Реал» сыграет с каталонской «Барселоной».

Встреча пройдет на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и начнется в 23:55 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, в первом матче «сливочные» одержали победу со счетом 3:1.

Стоит отметить, что у мадридского клуба ответную встречу из-за дисквалификации пропустит Криштиану Роналду, а у каталонцев из-за травмы не сыграет Андрес Иньеста.