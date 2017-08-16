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Макарова обыграла Стрыцову на старте турнира в Цинциннати

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках первого круга теннисного турнира WTA в Цинциннати россиянка Екатерина Макарова обыграла чешскую спортсменку Барбору Стрыцову со счетом 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась 77 минут, за это время Макарова 3 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейке поинтов из 12, а в активе ее соперницы 1 эйс, 3 двойных и 1 брейк.

Во втором круге турнира россиянка встретится с немецкой теннисисткой Анжеликой Кербер.

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