Макарова обыграла Стрыцову на старте турнира в Цинциннати
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В рамках первого круга теннисного турнира WTA в Цинциннати
россиянка Екатерина Макарова обыграла чешскую спортсменку Барбору Стрыцову со
счетом 6:4, 6:1.
Встреча продолжалась 77 минут, за это время Макарова 3 раза
подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейке поинтов из
12, а в активе ее соперницы 1 эйс, 3 двойных и 1 брейк.
Во втором круге турнира россиянка встретится с немецкой
теннисисткой Анжеликой Кербер.
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