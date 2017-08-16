Макарова обыграла Стрыцову на старте турнира в Цинциннати

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Макарова и Веснина квалифицировались на итоговый турнир года в Сингапуре Лидеры чемпионской гонки WTA в парном разряде Елена Веснина и Екатерина Макарова гарантировали себе участие в итоговом турнире года в Сингапуре, сообщает официальный сайт WTA.

Свитолина возглавила чемпионскую гонку WTA Победительница турнира WTA Rogers Cup в Торонто Элина Свитолина вышла на первое место в чемпионской гонке. 22-летняя украинская теннисистка опередила на 40 очков Симону Халеп из Румынии.

Свитолина поднялась на четвертое место в рейтинге WTA Победительница турнира WTA Rogers Cup в Торонто Элина Свитолина поднялась на четвертое место в рейтинге по итогам 52 недель.