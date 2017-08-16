Тренер «Утрехта»: Матч с «Зенитом» – серьезный вызов и тест для нас
Главный тренер «Утрехта» Эрик тен Хаг – о предстоящем матче
с «Зенитом», который состоится в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги
Европы.
«Зенит» - большой клуб с хорошими игроками и
командой. Для нас это серьезный вызов и тест. Это футбол, и мы имеем шанс. У
нас также хорошая команда», - приводит слова тен Хага «Р-Спорт».
Напомним, матч «Утрехт» - «Зенит» состоится сегодня, 16 августа и начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Матч
Голы
Паредес 28 (1:0). Кокорин 50 (2:0). Кузяев 69 (3:0). Жирков 85 (4:0).
Состав
Зенит: Лунев, Кришито, Иванович, Маммана, Терентьев (Анюков, 57), Ерохин, Кузяев (Жирков, 74), Паредес, Шатов (Краневиттер, 66), Кокорин, Дриусси
Ахмат: Гудиев, Родолфо, Сампайо, Уциев, Анхель, Лима, Иванов (Кадыров Х., 70), Раванелли (Роши, 46), Швец, Ахъядов, Жаба (Митришев, 77)
Предупреждения:
Кришито, 27 - Ахъядов, 21; Анхель, 25; Уциев, 27; Иванов, 50; Роши, 75
Удаления:
нет - Уциев, 29
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
13 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция