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Тренер «Утрехта»: Матч с «Зенитом» – серьезный вызов и тест для нас

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Главный тренер «Утрехта» Эрик тен Хаг – о предстоящем матче с «Зенитом», который состоится в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

«Зенит» - большой клуб с хорошими игроками и командой. Для нас это серьезный вызов и тест. Это футбол, и мы имеем шанс. У нас также хорошая команда», -  приводит слова тен Хага «Р-Спорт».

Напомним, матч «Утрехт» - «Зенит» состоится сегодня, 16 августа и начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Матч

Зенит - Ахмат - 4:0 (1:0)

Голы

Паредес 28 (1:0). Кокорин 50 (2:0). Кузяев 69 (3:0). Жирков 85 (4:0).

Состав

Зенит: Лунев, Кришито, Иванович, Маммана, Терентьев (Анюков, 57), Ерохин, Кузяев (Жирков, 74), Паредес, Шатов (Краневиттер, 66), Кокорин, Дриусси

Ахмат: Гудиев, Родолфо, Сампайо, Уциев, Анхель, Лима, Иванов (Кадыров Х., 70), Раванелли (Роши, 46), Швец, Ахъядов, Жаба (Митришев, 77)

Предупреждения:

Кришито, 27 - Ахъядов, 21; Анхель, 25; Уциев, 27; Иванов, 50; Роши, 75

Удаления:

нет - Уциев, 29

Судья:

Игорь Федотов (Россия)

Место и дата

13 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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