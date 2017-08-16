Тренер «Утрехта»: Матч с «Зенитом» – серьезный вызов и тест для нас

Главный тренер «Утрехта» Эрик тен Хаг – о предстоящем матче с «Зенитом», который состоится в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

«Зенит» - большой клуб с хорошими игроками и командой. Для нас это серьезный вызов и тест. Это футбол, и мы имеем шанс. У нас также хорошая команда», - приводит слова тен Хага «Р-Спорт».

Напомним, матч «Утрехт» - «Зенит» состоится сегодня, 16 августа и начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.