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Шарапова поблагодарила организаторов US Open за wild card

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Мария Шарапова поблагодарила организаторов турнира US Open за приглашение для участия в основной сетке соревнования.

«Спасибо организаторам US Open, это потрясающе», - написала Шарапова в твиттере.

Стоит отметить, что для 30-летней теннисистки US Open станет первым турниром Большого шлема в сезоне.

Напомним, турнир пройдет с 28 августа по 10 сентября в Нью-Йорке.

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