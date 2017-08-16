Шарапова поблагодарила организаторов US Open за wild card
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российская теннисистка Мария Шарапова поблагодарила
организаторов турнира US Open за приглашение для участия в основной сетке соревнования.
«Спасибо организаторам US Open, это потрясающе», - написала Шарапова в твиттере.
Thank you, @usopen. This is so so special. #goosebumps https://t.co/MnolaaqKsN— Maria Sharapova (@MariaSharapova) 15 августа 2017 г.
Стоит отметить, что для 30-летней теннисистки US Open станет
первым турниром Большого шлема в сезоне.
Напомним, турнир пройдет с 28 августа по 10 сентября в
Нью-Йорке.
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