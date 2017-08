Шарапова поблагодарила организаторов US Open за wild card

Российская теннисистка Мария Шарапова поблагодарила организаторов турнира US Open за приглашение для участия в основной сетке соревнования.

«Спасибо организаторам US Open, это потрясающе», - написала Шарапова в твиттере.

Thank you, @usopen. This is so so special. #goosebumps https://t.co/MnolaaqKsN