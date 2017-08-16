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Арсен Венгер: Люблю смотреть матчи НБА

Источник:  Официальный фан-клуб лондонского Арсенала в СНГ (ARSSC)Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер заявил о своей любви к баскетболу и другим командным видам спорта.

«Мне нравятся командные виды спорта, так что я смотрю матчи НБА, к тому же там играет много французов.

 Я также слежу за выступлением французских игроков, мне нравится Тони Паркер, а до него – Майкл Джордан. Думаю, Тони Паркер открыл дверь в НБА многим французским игрокам», – заявил Венгер.

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