Арсен Венгер: Люблю смотреть матчи НБА
Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер заявил о
своей любви к баскетболу и другим командным видам спорта.
«Мне нравятся командные виды спорта, так что я смотрю матчи
НБА, к тому же там играет много французов.
Я также слежу за
выступлением французских игроков, мне нравится Тони Паркер, а до него – Майкл
Джордан. Думаю, Тони Паркер открыл дверь в НБА многим французским игрокам», –
заявил Венгер.
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