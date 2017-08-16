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ЦСКА обыграл «Янг Бойз» в ЛЧ, бой Хабиба с Фергюсоном вновь отменен и первое поражение Слуцкого в чемпионшипе. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра среды.

В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов московский ЦСКА с минимальным счетом переиграл на выезде «Янг Бойз». 

В параллельной встрече «Ливерпуль» в гостях обыграл «Хоффенхайм», «Спортинг» сыграл вничью со «Стяуа», а АПОЭЛ без труда расправился со «Славией». 

«Халл Сити» впервые проиграл в чемпионшипе под руководством Леонида Слуцкого.

Экс-защитник «Торонто» и «Детройта» Алексей Марченко подпишет трехлетний контракт с московским ЦСКА. 

Футбольный клуб «Рома» после неудачи с переходом Рияда Мареза из «Лестера» включился в борьбу за вингера «Спартака» Квинси Промеса.

Красно-белые в свою очередь подыскали замену голландцу в «Милане».

Елена Веснина победила Кароин Гарсию и вышла во второй круг турнира в Цинциннати, еще одна россиянка Екатерина Макарова пробилась в следующий круг, победив чешскую спортсменку Барбору Стрыцову.

Сегодня Александр Григорян подпишет контракт с московским «Араратом».

Поединок Хабиб Нурмагомедов - Тони Фергюсон вновь отменен.

Видео дня: Дэвид Хэй опубликовал пародию на Конора Макгрегора

Цитата дня: «Разочарован итогом матча, но горжусь своими игроками», - Леонид Слуцкий.

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