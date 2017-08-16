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Фергюсон вместо Нурмагомедова будет драться с Кевином Ли

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

За титул временного чемпиона в легкой весовой категории вместо Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном сразится его соотечественник Кевин Ли, об этом объявил президент UFC Дана Уайт.

«У Хабиба была операция, он еще пока не готов. Поединок Фергюсон – Ли не просто план, а он точно состоится в Лас-Вегасе в октябре, бой утвержден», - заявил Уайт.

Напомним, поединок Нурмагомедов - Фергюсон должен был состояться еще 4 марта в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 209, однако бой был отменен после того как Хабиб не смог уложиться в лимит весовой категории. Позже бой был назначен на 7 октября, но Нурмагомедов обратился к руководству UFC с просьбой о переносе боя на 4 ноября.

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