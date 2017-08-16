Фергюсон вместо Нурмагомедова будет драться с Кевином Ли
Источник: «Советский спорт»Комментарии
За титул временного чемпиона в легкой весовой категории
вместо Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном сразится его
соотечественник Кевин Ли, об этом объявил президент UFC Дана Уайт.
«У Хабиба была операция, он еще пока не готов. Поединок Фергюсон – Ли не просто план, а он точно состоится в Лас-Вегасе в октябре, бой утвержден», - заявил Уайт.
16 августа 2017 г.
Напомним, поединок Нурмагомедов - Фергюсон должен был
состояться еще 4 марта в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 209, однако бой был
отменен после того как Хабиб не смог уложиться в лимит весовой категории. Позже
бой был назначен на 7 октября, но Нурмагомедов обратился к руководству UFC с
просьбой о переносе боя на 4 ноября.
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