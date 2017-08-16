Сегодня Александр Григорян подпишет контракт с «Араратом»
По информации «Советского спорта» сегодня, в среду 16
августа, состоится подписание контракта между московским футбольным клубом «Арарат»
и российским тренером Александром Григоряном.
- Примерно в середине дня Александр Витальевич прибудет в
клубный офис «Арарата», где стороны уладят все формальности, - сообщил «Советскому
спорту» источник знакомый с ситуацией.
Напомним, что Александр Григорян подал в отставку с поста
главного тренера махачкалинского «Анжи» после того, как команда на своем поле
проиграла московскому «Динамо» в шестом туре чемпионата страны.
«Арарат»
последние два матча после отставки Сергея Булатова работал под руководством
и.о. главного тренера Аркадия Имрекова. При нем команда выиграла два матча у «Сатурна»
и «Химика» и после четырех туров делит первое место с «Калугой», с которой до
этого сыграла вничью.