Сегодня Александр Григорян подпишет контракт с «Араратом»

По информации «Советского спорта» сегодня, в среду 16 августа, состоится подписание контракта между московским футбольным клубом «Арарат» и российским тренером Александром Григоряном.

- Примерно в середине дня Александр Витальевич прибудет в клубный офис «Арарата», где стороны уладят все формальности, - сообщил «Советскому спорту» источник знакомый с ситуацией.

Напомним, что Александр Григорян подал в отставку с поста главного тренера махачкалинского «Анжи» после того, как команда на своем поле проиграла московскому «Динамо» в шестом туре чемпионата страны.

«Арарат» последние два матча после отставки Сергея Булатова работал под руководством и.о. главного тренера Аркадия Имрекова. При нем команда выиграла два матча у «Сатурна» и «Химика» и после четырех туров делит первое место с «Калугой», с которой до этого сыграла вничью.

