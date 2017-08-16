Эрнесто Вальверде: Не мне судить о том, насколько справедливо наказан Роналду

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал пятиматчевую дисквалификацию нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

- Не мне судить о том, насколько справедливо наказан Роналду. Я не в курсе, что прописано в регламенте, не силен в юридических вопросах, - заявил Роналду.

Напомним, в матче за Суперкубок Испании Криштиану Роналду толкнул арбитра, за что впоследствии был дисквалифицирован на 5 игр. «Реал», выигравший встречу с «Барселоной» со счетом 3:1, намерен подать апелляцию на это решение.