Эрнесто Вальверде: Не мне судить о том, насколько справедливо наказан Роналду
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал пятиматчевую дисквалификацию нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду.
- Не мне судить о том, насколько справедливо наказан Роналду. Я не в курсе, что прописано в регламенте, не силен в юридических вопросах, - заявил Роналду.
Напомним, в матче за Суперкубок Испании Криштиану Роналду толкнул арбитра, за что впоследствии был дисквалифицирован на 5 игр. «Реал», выигравший встречу с «Барселоной» со счетом 3:1, намерен подать апелляцию на это решение.
Матч
Голы
Пике 50 (0:1 - автогол). Месси 77 (1:1 - пен.). Роналду 80 (1:2). Асенсио 89 (1:3).
Состав
Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Ракитич (Алькасер, 83), Иньеста (Роберто, 69), Видаль, Бускетс, Деулофеу (Суарес Д., 58), Суарес Л., Месси
Реал: Навас, Марсело, Рамос, Варан, Карвахаль, Кроос, Иско, Каземиро, Ковачич (Асенсио, 68), Бэйл (Васкес, 82), Бензема (Роналду, 57 , 83)
Предупреждения:
Пике, 27; Месси, 39; Бускетс, 56 - Каземиро, 20; Бэйл, 41; Карвахаль, 42; Навас, 77; Роналду, 81
Удаления:
нет - Роналду, 83
Судья:
Рикардо Де Бургос (Испания)
Место и дата
13 августа 23:00, Ноу Камп, Текстовая трансляция