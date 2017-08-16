Сауль Альварес: Победитель нашего боя с Головкиным должен возглавить рейтинг Pound-for-Pound

Мексиканец Сауль Альварес поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Геннадием Головкиным.

- Фанаты и многие представители СМИ говорят, что это поединок двух лучших бойцов в мире. Соглашусь с этим. Считаю, победителя должны признать лучшим боксером на планете, он должен будет возглавить рейтинг Pound-for-Pound, - заявил Альварес.

Напомним, поединок Головкин - Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.

На кону будут стоять чемпионские пояса WBA, WBС и IBF в среднем весе, принадлежащие боксеру из Казахстана.

В данный момент лидером рейтинга P4P по версии журнала The Ring является американский полутяжеловес Андре Уорд, в июне выигравший свой второй поединок с россиянином Сергеем Ковалевым.

