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Сауль Альварес: Победитель нашего боя с Головкиным должен возглавить рейтинг Pound-for-Pound

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Мексиканец Сауль Альварес поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Геннадием Головкиным.

- Фанаты и многие представители СМИ говорят, что это поединок двух лучших бойцов в мире. Соглашусь с этим. Считаю, победителя должны признать лучшим боксером на планете, он должен будет возглавить рейтинг Pound-for-Pound, - заявил Альварес.

Напомним, поединок Головкин - Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.

На кону будут стоять чемпионские пояса WBA, WBС и IBF в среднем весе, принадлежащие боксеру из Казахстана.

В данный момент лидером рейтинга P4P по версии журнала The Ring является американский полутяжеловес Андре Уорд, в июне выигравший свой второй поединок с россиянином Сергеем Ковалевым. 

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