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Полузащитник бразильского «Флуминенсе» Вендел может перейти в ЦСКА (видео)

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

ЦСКА заинтересован в покупке 19-летнего полузащитника бразильского «Флуминенсе» Вендела.

По информации Globo, представитель российского клуба находится в Рио-де-Жанейро, где ведет переговоры о трансфере молодого футболиста.

Ранее Венделом интересовались сразу несколько европейских грандов: в частности, «Барселона» и «Милан».

Отметим, что действующий контракт полузащитника с «Флуминенсе» рассчитан до 2020 года.

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