Полузащитник бразильского «Флуминенсе» Вендел может перейти в ЦСКА (видео)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
ЦСКА заинтересован в покупке 19-летнего полузащитника бразильского «Флуминенсе» Вендела.
По информации Globo, представитель российского клуба находится в Рио-де-Жанейро, где ведет переговоры о трансфере молодого футболиста.
Ранее Венделом интересовались сразу несколько европейских грандов: в частности, «Барселона» и «Милан».
Отметим, что действующий контракт полузащитника с «Флуминенсе» рассчитан до 2020 года.
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