Каспаров проиграл Непомнящему на турнире по быстрым шахматам в Сент-Луисе

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий захватил лидерство на турнире по быстрым шахматам («рапиду»), который проходит в американском Сент-Луисе.

Это четвертый этап серии Grand Chess Tour. Он проходит с 13 по 19 августа.

После турнира по быстрым шахматам гроссмейстеры сыграют блиц-турнир в два круга.

В пятом туре Ян Непомнящий черными в защите Грюнфельда нанес поражение 13-му чемпиону мира Гарри Каспарову. Отметим, что 5 из 6 партий турнира в «рапиде» Каспаров завершил вничью.

Результаты 4 тура. Навара – Карякин 1-0, Домингес – Ле Куанг Льем 1-0, Аронян – Каспаров, Накамура – Каруана, Непомнящий – Ананд ничьи.

Результаты 5 тура. Каруана – Домингес 1-0, Каспаров – Непомнящий 0-1, Ле Куанг Льем – Аронян 1-0, Ананд – Навара 1-0, Карякин – Накамура ничья.

Результаты 6 тура. Аронян – Каруана 1-0, Навара – Накамура 0-1, Непомнящий – Ле Куанг Льем, Ананд – Каспаров, Домингес – Карякин ничьи.

Положение после 6 туров.1. Непомнящий – 8 очков; 2-5. Каруана, Ле Куанг Льем, Аронян, Накамура – по 7; 6. Домингес – 6; 7-9. Карякин, Каспаров, Ананд – по 5; 10. Навара – 3.

В «рапиде» за победу начисляется 2 очка, за ничью 1 очко. В блице - за победу 1, за ничью – 0,5 очка.





