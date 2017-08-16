Игорь Кравчук: Предложение от «Куньлуня» было наиболее интересным. У Кинэна можно многому научиться

Ассистент главного тренера китайского хоккейного клуба рассказал о мотивах своего согласия на работу с «Куньлунем».

- Были переговоры с некоторыми клубами, которые я не хочу сейчас называть. В любом случае предложение от «Куньлуня» было наиболее интересным. У меня появился шанс поработать с такого уровня специалистом, как Майк Кинэн — с человеком, у которого можно очень многому научиться. Здесь для меня выбор был очевиден.

В НХЛ я на него смотрел глазами игрока, сейчас — глазами помощника. Майк во многих вопросах достаточно принципиальный человек. И очень требовательный ко всем — и к тренерскому штабу, и к игрокам. Жажда побеждать в каждом матче, внимание к мелочам, стремление раскрыть потенциал каждого — всё это у него было в «Чикаго» и осталось с тех пор. И с годами Кинэн только шлифует свои лучшие качества, - рассказал Кравчук.

Напомним, китайский «Куньлунь» дебютировал в КХЛ в сезоне-2016/17 и сразу смог пробиться в плей-офф.

