Дэйна Уайт: Нурмагомедов не готов к бою с Фергюсоном (видео)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Президент UFC Дэйна Уайт подтвердил, что поединок между американцем Тони Фергюсоном и россиянином Хабибом Нурмагомедовым в ближайшее время не состоится.
- У Хабиба была операция, он еще не готов к поединку с Фергюсоном. Бой между Фергюсоном и Ли точно состоится 7 октябре в Лас-Вегасе, - заявил Уайт.
16 августа 2017 г.
Напомним, поединок Нурмагомедов - Фергюсон должен был состояться еще 4 марта в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 209, однако бой был отменен после того как Хабиб не смог уложиться в лимит весовой категории. Позже бой был назначен на 7 октября, но Нурмагомедов обратился к руководству UFC с просьбой о переносе боя на 4 ноября.
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