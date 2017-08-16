Дэйна Уайт: Нурмагомедов не готов к бою с Фергюсоном (видео)

Президент UFC Дэйна Уайт подтвердил, что поединок между американцем Тони Фергюсоном и россиянином Хабибом Нурмагомедовым в ближайшее время не состоится.

- У Хабиба была операция, он еще не готов к поединку с Фергюсоном. Бой между Фергюсоном и Ли точно состоится 7 октябре в Лас-Вегасе, - заявил Уайт.

Напомним, поединок Нурмагомедов - Фергюсон должен был состояться еще 4 марта в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 209, однако бой был отменен после того как Хабиб не смог уложиться в лимит весовой категории. Позже бой был назначен на 7 октября, но Нурмагомедов обратился к руководству UFC с просьбой о переносе боя на 4 ноября.





