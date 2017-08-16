Повторный поединок Пакьяо - Хорн состоится в Австралии

читайте также

Рикки Хаттон: Пакьяо постарел за один вечер, когда проиграл Хорну Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе британец Рикки Хаттон прокомментировал поражение Мэнни Пакьяо в поединке с Джеффом Хорном.

Бернард Хопкинс: Я не понимаю, как Хорн выиграл бой у Пакьяо Экс-чемпион мира в среднем и полутяжелом весах Бернард Хопкинс не считает, что австралиец Джефф Хорн действительно выиграл у Мэнни Пакьяо.

Фредди Роуч: Пакьяо должен взять реванш у Хорна, а затем уйти из бокса Многолетний тренер филиппинского боксера Мэнни Пакьяо Фредди Роуч полагает, что карьера его подопечного близка к завершению.

Спорт не вне политики! Самые известные спортсмены на видных политических постах Кто из признанных спортивных звезд впоследствии добился больших побед и на политической арене.