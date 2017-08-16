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Повторный поединок Пакьяо - Хорн состоится в Австралии

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Команды филиппинского боксера Мэнни Пакьяо и австралийца Джеффа Хорна близки к достижению договоренности о проведении второго поединка.

Согласно информации Boxingscene, сторонам осталось достичь компромисса по последним спорным вопросам, но принципиальная договоренность о проведении боя достигнута. 

Напомним, 2 июля Пакьяо проиграл Хорну в австралийском Брисбене единогласным решением судей. Многие болельщики и эксперты посчитали результат этого поединка сомнительным.

В контракте на бой было прописано право филиппинца на реванш в случае поражения. Мэнни уже объявил о своем намерении воспользоваться данной опцией.


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