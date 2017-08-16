Повторный поединок Пакьяо - Хорн состоится в Австралии
Команды филиппинского боксера Мэнни Пакьяо и австралийца Джеффа Хорна близки к достижению договоренности о проведении второго поединка.
Согласно информации Boxingscene, сторонам осталось достичь компромисса по последним спорным вопросам, но принципиальная договоренность о проведении боя достигнута.
Jeff Horn vs. Manny Pacquiao Rematch Inching Closer To a Deal https://t.co/655CsvDQUK #boxing pic.twitter.com/HBvdI0WB0N— BoxingScene.com (@boxingscene) 16 августа 2017 г.
Напомним, 2 июля Пакьяо проиграл Хорну в австралийском Брисбене единогласным решением судей. Многие болельщики и эксперты посчитали результат этого поединка сомнительным.
В контракте на бой было прописано право филиппинца на реванш в случае поражения. Мэнни уже объявил о своем намерении воспользоваться данной опцией.