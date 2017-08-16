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Федор Канарейкин: После «Авангарда» предложений не поступало

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Хоккейный тренер Федор Канарейкин прокомментировал результат матча ЦСКА – «Спартак» (3:0) и поделился планами на будущее.

«Предсезонная игра. ЦСКА выставил мощный состав. «Спартак» не в полном составе. Мы видим, что нет четырех легионеров. Кубок мэра – последний предсезонный турнир перед чемпионатом. Тренеры, конечно, решают разные задачи. Но все равно этот турнир определяющий, надо уже определяться с сочетаниями, подтягивать игру в неравных составах. Когда четыре легионера вернутся, это будет усиление игры, они лидеры команды, сегодняшнего «Спартака». Это добавит креатива в атаке. Они должны вести за собой команду, и большинство должно совершенно по-другому заработать в их присутствии.

Мое будущее? Открыт к диалогу. После «Авангарда» не было предложений. Да и их не могло быть, потому что там все уже было определено, кандидаты утверждены. А дальнейшая жизнь покажет», — цитирует Канарейкина «Бизнес Online».

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