Александр Кожевников: ЦСКА скупает всех, кого можно

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от грядущего сезона КХЛ.

«Этот сезон станет худшим для московского хоккея? Не согласен. Есть небольшой шанс, что «Динамо» и «Спартак» не пробьются в плей-офф и оставят в борьбе за Кубок Гагарина только ЦСКА. Но, по моим оценкам, такого не будет. Во всяком случае практически уверен, что «Спартак» в плей-офф выйдет. При штабе Епанчинцева команда больше играет в атаке, создаёт голевые моменты. Есть проблемы с реализацией, но это беда не только красно-белого клуба, но и всей КХЛ — за исключением пары-тройки команд. Подмастерья в КХЛ есть — мастеров мало.

Те события, которые произошли летом, могут сказаться на «Динамо», все-таки были потеряны и некоторые хоккеисты, и время. И все равно я не жду от бело-голубых каких-то изменений в результате и стиле игры. В принципе вчера в матче с «Витязем» мы это и увидели, команда уверенно победила. Владимир Воробьев за два года все внутри команды изучил и обязан дать кубковый результат. Другое дело, что на Кубок Гагарина «Динамо» в этом сезоне всерьез претендовать уже не будет.

ЦСКА смог купить всех, кого только можно. В советские годы была та же картина, но только глагол «купить» тогда заменяли на «призвать». Винить ЦСКА здесь не в чем. Сегодня в КХЛ заказывает музыку тот, у кого есть деньги. Только жесткий потолок зарплат поможет нам избежать этого разделения на лиги.

Думаю, Никитин будет перестраивать стиль команды. Не скажу, что при Квартальнове ЦСКА играл в «бей-беги», но были упрощения, которые избалованного «армейского» болельщика раздражали. Задача Никитина — уйти от примитива, перестроить игру команды, дать кислород многочисленным звездам ЦСКА. Сегодня у армейцев шесть пятерок — и это идеальная ситуация для любого тренера. Поддерживай конкуренцию, правильно расставляй игроков, меняй их местами — и результат при нынешней расстановке сил гарантирован», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.