Дмитрий Селюк: У Гарая нет особой мотивации играть за «Спартак»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением по поводу возможного переходов в московский «Спартак» защитника Эсекиэля Гарая.

- Гарай сначала был в «Зените», потом пошел далеко не в топ-клуб «Валенсию», сейчас снова захотел в Россию. На месте руководителей «Спартака» я задался бы вопросом: в чем его мотивация? Постоянно блуждать?

Он напоминает неуловимого Джо, просто потому, что нигде не может задержаться. В «Валенсии» у него особо не получается, агент хочет пристроить его в Россию. У него нет большой мотивации играть за «Спартак», в этом я уверен, - рассказал Селюк.

Напомним, в 2014 - 2016 годах Гарай защищал цвета «Зенита».





