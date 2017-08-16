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Хабиб Нурмагомедов: Не нужно втягивать спортсменов в разборки

Источник:  Кавказ СегодняКомментарии

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов поделился мнение о решении проблемы применения силы профессиональными спортсменами за пределами ринга.

«Эта проблема будет возрастать до тех пор, пока не будет закона о том, что руки и ноги профессионального бойца — это холодное оружие.

Сами за собой следите и не зовите бойцов на разборки. Мы все должны принимать участие в решении этого вопроса», — цитирует Нармагомедова «Кавказ Сегодня».

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