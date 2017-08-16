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Ольга Богословская: Не вижу спортсменов, которые могли бы стать такой же звездой, как Болт

Источник:  RT на русскомКомментарии

Чемпионка мира в эстафетном беге Ольга Богословская прокомментировала завершение карьеры Усэйном Болтом.

«Не вижу никого на его место. У женщин вместо Елены Исинбаевой такой звездой как раз может быть Мария Ласицкене. А у мужчин на этой роли хотелось бы видеть Шубенкова. Болт сказал, что Уэйд ван Никерк займет его трон. Но южноафриканец не дотягивает ни по харизме, ни по результатам. Мне кажется, у него могла быть кишечная инфекция, потому что он совсем был на себя не похож.

Нестрашно проиграть на 200 метров, если ты это интересно обыграешь, проявишь актерские способности. Ван Никерк пробежал, голову опустил и ушел, а Болт — гениальный артист, он из каждой мелочи делал шоу. Я пока не вижу такого же по харизме спортсмена. Но не исключаю, что мы такую звезду просто не заметили или она пока еще маленькая и только разгорается», — цитирует Богословскую RT.

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