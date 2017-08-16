Ольга Богословская: Не вижу спортсменов, которые могли бы стать такой же звездой, как Болт

Чемпионка мира в эстафетном беге Ольга Богословская прокомментировала завершение карьеры Усэйном Болтом.

«Не вижу никого на его место. У женщин вместо Елены Исинбаевой такой звездой как раз может быть Мария Ласицкене. А у мужчин на этой роли хотелось бы видеть Шубенкова. Болт сказал, что Уэйд ван Никерк займет его трон. Но южноафриканец не дотягивает ни по харизме, ни по результатам. Мне кажется, у него могла быть кишечная инфекция, потому что он совсем был на себя не похож.