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Бывший нападающий «Барселоны» и ФК «Москва» может стать игроком «Дженоа»

Источник:  Gazzetta dello SportКомментарии

Нападающий «Торино» Макси Лопес может стать игроком другого итальянского клуба «Дженоа».

Клубы уже достигли договоренности по условиям перехода 33-летнего аргентинского футболиста, которому будет предложен контракт на два года.

Ранее Лопес уже играл в Генуе за «Сампдорию» в 2012–2014 годах на правах аренды. В 2007-2009 он был футболистом ФК «Москва», а ранее защищал цвета «Барселоны».

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