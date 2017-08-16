Евгений Алдонин: ЦСКА смотрелся очень дисциплинированно

Полузащитник «Зоркого» Евгений Алдонин прокомментировал победу ЦСКА над швейцарским «Янг Бойз» в первом матче квалификации плей-офф Лиги чемпионов.

- Понравилось ли вам увиденное на поле?

- Судя по всему, основной задачей команды было оставить свои ворота «сухими». А в итоге получился подарок от швейцарского коллектива, - цитирует Алдонина Rusfootball.info - Конечно, это везение, но не думаю, что от него кто-то откажется. Теперь у армейцев есть хорошее преимущество перед ответной встречей.



В целом, игра, наверное, была не такой зрелищной, как в минувшем туре чемпионата России против «Спартака». Моментов команды создали не много, но, опять же, главное было не пропустить, и ЦСКА свою задачу выполнил. А победный мяч - следствие грубейшей ошибки защитника швейцарцев и вратаря, но это их проблемы.



Безусловно, к ответной встрече в Москве ЦСКА подойдет в статусе фаворита. Даже если бы первая игра завершилась со счётом 0:0 - армейцы так же были бы фаворитами. Теперь же есть выездной гол, цена этого забитого мяча очень высока.



- Болельщики и ветераны ЦСКА сходятся во мнении, что этот сезон пока не складывается у Аарона Оланаре и Федора Чалова. Вы согласны с этим утверждением?

Если сравнивать Оланаре и Чалова, то Федор старается, у него многое получается, что-то не получается, а у Аарона вообще ничего не получается. Поэтому мне кажется, что в адрес Чалова критических стрел пускать не стоит, а к Оланаре, конечно, вопросы имеются.



- Игорь Акинфеев совершил несколько классных сэйвов в этой встрече. Кроме того, он вновь отстоял на ноль в Лиге чемпионов. Прервавшаяся антирекордная серия голкипера на турнире придала ему уверенности?

Я думаю, что у Игоря все нормально с психологией, учитывая его возраст и опыт. Тем не менее, ему всегда приятно оставлять свои ворота вне прикосновенности в любом турнире. Теперь идёт его серия из «сухих» матчей, которая наверняка вселяет в него дополнительную уверенность. Однако в целом я не думаю, что у него были с этим какие-то проблемы.



- Кого бы вы назвали лучшим футболистом ЦСКА в минувшей игре?

Конечно, если отталкиваться от увиденного и итогового результата, то я бы назвал все того же Акинфеева. Хотя ЦСКА в целом смотрелся очень дисциплинированно и здорово. Команда не пропустила, вырвала победу и к ответной игре подходит с преимуществом гостевого гола. А Игоря можно поздравить с очередным «сухим» матчем.