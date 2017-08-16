Американский боец ММА скончался после нокаута в поединке
Источник: RT на русскомКомментарии
Боец смешанных единоборств Рондел Кларк, госпитализированный после перенесенного в бою нокаута, скончался в госпитале.
Инцидент произошел 12 августа на шоу в Мемориальном зале Плимута,
штат Массачусетс. Кларк проиграл техническим нокаутом в
конце третьего раунда, после чего был направлен в Бостонский госпиталь,
где во вторник скончался, сообщает RT на русском со ссылкой на агентство AP.
Отмечается, что на данный момент точные причины смерти спортсмена не установлены. Полиция штата Массачусетс совместно с атлетической комиссией инициировали расследование по данному случаю.
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