Арсен Венгер: Лет через 10-15 тренерами будут не обязательно футбольные специалисты, но хорошие управленцы

Тренер «Арсенала» считает, что в будущем тренеры будут все чаще принимать решения, опираясь на рекомендации людей науки.

«Есть любопытный опыт во Франции, где Корин Диакр уже три года успешно работает в Лиге 2 (в «Клермоне» – прим. ред.) - сказал в интервью France Football тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер. - Уверен, такое скоро может произойти и в Англии. Недавно я участвовал в собрании ассоциации футбольных менеджеров и сказал там, что неплохо было бы провести какое-то исследование, как эволюционирует наша профессия. Думаю, лет через 10-15 тренерами будут не обязательно футбольные специалисты. Но он или она будет пользоваться помощью людей науки, которые скажут, каких игроков выставить на матч в выходные. Тренерами будут управленцы и футбольные решения они будут принимать с помощью специальных методик и аналитики. Так что ничего удивительного, если тренерами будут и женщины».