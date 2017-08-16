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Игорь Есмантович: ЦСКА ведет переговоры по Марченко

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что армейцы ведут переговоры по переходу защитника «Торонто» Алексея Марченко.

«Могу вам подтвердить, что мы ведем переговоры с Марченко. Он наш воспитанник, и клуб заинтересован в нем. Но у Алексея есть определенные отношения в НХЛ. Поэтому пока это все, что я могу вам сказать», - цитирует Есмантовича «Р-Спорт».

Напомним, что «Торонто» выставил Марченко на драфт отказов. 

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