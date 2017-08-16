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«Утрехт» – «Зенит». Матч планирует посетить Дик Адвокат

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Главный тренер сборной Нидерландов Дик Адвокат планирует посетить матч раунда плей-офф Лиги Европы между «Утрехтом» и «Зенитом».

Ожидается, то Адвокат встретится с Сергеем Фурсенко и Константином Сарсанией, с которыми он работал в «Зените».

Напомним, голландский тренер руководил «Зенитом» с 2006 по 2009 год. Вместе с петербуржцами Адвокат стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России, а также победителем Кубка и Суперкубка УЕФА.

Матч между «Утрехтом» и «Зенитом» пройдет 16 августа и начнется в 19:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. 

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