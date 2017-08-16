Павел Гундорин: Тренеров, которые прошли двухнедельные курсы и считают себя профессионалами, заменят те, кто прошел более глубокое обучение
Источник: «Собеседник»Комментарии
Тренер Павел Гундорин рассказал о том, как на сфере фитнес-услуг отразится идея ввести аккредитацию тренеров.
- Здравое зерно в этом есть. Люди, приходящие в клуб, доверяют нам свое здоровье. Это то же самое, как придти к неквалифицированному стоматологу или неквалифицированному хирургу. Если сейчас эту систему ввести резко, какой-то дефицит специалистов, безусловно, появится, но со временем должно произойти качественное замещение.
Тех тренеров, которые прошли двухнедельные курсы и считают себя профессионалами, просто заменят те, кто прошел гораздо более глубокое обучение, - цитирует Гундорина «Собеседник».
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