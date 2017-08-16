Алан Макиев: Теперь Осетия будет болеть не только за футбольный ЦСКА

Центровой ЦСКА Алан Макиев рассказал, что являлся болельщиком армейского клуба еще до перехода в их состав.

«Один товарищ пересказывал слова одного из нынешних «армейцев». Тот до перехода в ЦСКА говорил: «Да ЦСКА всегда подсуживают!» А как поиграл здесь: «Да ну к черту, дома судейство будто в гостях!» Наверное, есть такие стереотипы, которые влияют на людей. В Евролиге я, безусловно, всегда болел за ЦСКА. Очень переживал в прошлом году в Берлине – Виктор Хряпа, красавчик, вытянул! Да и в этом году нервничал – жаль, что не получилось повторить. В международных матчах вообще всегда болею за российские клубы.

Очень понравилась новая система Евролиги – по-настоящему интересным стал календарь. А вообще, у меня и батя, и дедушка за ЦСКА болеют. Сестра вообще была жестким фанатом футбольных «армейцев» – папки, вырезки, фотографии. Вообще в Осетии, благодаря Дзагоеву, кого ни спроси – все болеют за футбольный ЦСКА. Ничего, теперь будут и за баскетбольный болеть», – приводит слова Макиева официальный сайт ЦСКА.