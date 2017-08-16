Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Утрехт- : -Зенит
Футбол  Реал- : -Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Алан Макиев: Теперь Осетия будет болеть не только за футбольный ЦСКА

Источник:  ПБК ЦСКАКомментарии

Центровой ЦСКА Алан Макиев рассказал, что являлся болельщиком армейского клуба еще до перехода в их состав.

«Один товарищ пересказывал слова одного из нынешних «армейцев». Тот до перехода в ЦСКА говорил: «Да ЦСКА всегда подсуживают!» А как поиграл здесь: «Да ну к черту, дома судейство будто в гостях!» Наверное, есть такие стереотипы, которые влияют на людей. В Евролиге я, безусловно, всегда болел за ЦСКА. Очень переживал в прошлом году в Берлине – Виктор Хряпа, красавчик, вытянул! Да и в этом году нервничал – жаль, что не получилось повторить. В международных матчах вообще всегда болею за российские клубы.

Очень понравилась новая система Евролиги – по-настоящему интересным стал календарь. А вообще, у меня и батя, и дедушка за ЦСКА болеют. Сестра вообще была жестким фанатом футбольных «армейцев» – папки, вырезки, фотографии. Вообще в Осетии, благодаря Дзагоеву, кого ни спроси – все болеют за футбольный ЦСКА. Ничего, теперь будут и за баскетбольный болеть», – приводит слова Макиева официальный сайт ЦСКА.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит» вышел из отпускаБаскетболисты «Зенита» начали проходить медицинский осмотр перед отъездом на предсезонные сборы.Димитрис Итудис: В ЦСКА Макиев вырастет в профессиональном планеГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал подписание контракта с центровым Аланом Макиевым.Алан Макиев стал игроком ЦСКАМосковский ЦСКА объявил о подписании контракта с центровым Аланом Макиевым.Новый сезон регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стартует 5 октябряОфициальный сайт регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ опубликовал календарь матчей на сезон-2017/18.«Выбирали между Барцокасом и Блаттом». Павел Астахов – о переменах в «Химках»«Выбирали между Барцокасом и Блаттом». Павел Астахов – о переменах в «Химках»Генеральный директор подмосковных «Химок» Павел Астахов побывал в гостях у «Советского спорта».
Футбол
Полузащитник бразильского «Флуминенсе» Вендел может перейти в ЦСКА (видео)
Бокс
Сауль Альварес: Победитель нашего боя с Головкиным должен возглавить рейтинг Pound-for-Pound
Футбол
Эрнесто Вальверде: Не мне судить о том, насколько справедливо наказан Роналду
Футбол
ЦСКА обыграл «Янг Бойз» в ЛЧ, бой Хабиба с Фергюсоном вновь отменен и первое поражение Слуцкого в чемпионшипе. Главные новости утра
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Единая Лига ВТБ
Единая Лига ВТБтаблицакалендарьстатистикатексты/новости