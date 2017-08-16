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Станислав Черчесов: Горжусь, что возглавляю сборную России

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился воспоминаниями о своем дебюте в национальной команде и признался, что гордится своей работой.

«Это был первый матч сборной новой страны России в современном ее восприятии. За день-два меня вызвал тогдашний главный тренер Садырин и объявил, что буду капитаном команды. Для меня это значимый матч. Честно говоря, понимал, что это было не вчера, но не думал, что это было так давно.

Мы все спортсмены, и у нас есть определенные цели, которые ставишь перед собой. Понятно, что я до такого не мог думать. Потом это со временем приходило, потому что чем становился взрослее, тем чаще думал о тренерской карьере. Никто не знает, куда его эта тренерская карьера приведет. Но видите, мне повезло, и я горжусь, что возглавляю национальную сборную», — цитирует Черчесова «Спорт FM».

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