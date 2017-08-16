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Павел Гундорин: Речь идет о том, чтобы сделать систему подготовки тренеров централизованной

Источник:  «Собеседник»Комментарии

Тренер Павел Гундорин рассказал о том, как на сфере фитнес-услуг отразится идея ввести аккредитацию тренеров. 

— Сейчас только одного опыта недостаточно. Требуются сертификаты по самым разным направлениям: по групповым, по тренажерным залам, по водным программам и так далее. Те, кто их получает, обладают знаниями об основах анатомии, биомеханики, физиологии, диетологии и так далее. По прошествии этих курсов сдается определенный экзамен о присвоении определенной квалификации. Курсы есть самые разные. Речь идет о том, чтобы сделать эту систему централизованной. Скорее всего, это будет каким-то аналогом института физкультуры, просто времени будет требоваться поменьше, - цитирует Гундорина «Собеседник».


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