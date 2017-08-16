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Айрат Хаматов: Меня с Цзю пытались «продать» в Южную Корею

Источник:  «Реальное время»Комментарии

Чемпион мира по боксу среди любителей 1989 года Айрат Хаматов заявил, что его и Костю Цзю пытались отправить выступать за сборную Южной Кореи.

«Это было уже после 1989 года, когда я, Курнявка и Цзю поехали в Южную Корею. Госкомспорт СССР пытался нас «продать» корейцам. Мы провели смотровые спарринги в городе Пусан, но что-то у них там не сложилось. Не продали нас тогда.

 А в 1991 году Косте поступило предложение, когда мы чемпионат СССР выиграли, он еще Европу выиграл, и вот перед Олимпиадой на него вышли австралийцы. В том году он победил на чемпионате мира, как раз в Австралии, и там в итоге и остался», — цитирует Хаматова «Реальное время».

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