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На матче «Ростов» - «Краснодар» ожидается аншлаг

Николай Резван
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 7-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Краснодаром» вызвал большой интерес в южной столице.

По информации «Советского спорта», на игре ожидается аншлаг. На данный момент в продаже осталось около 1000 билетов.

Напомним, что после 6-го тура на счету «Ростова» 13 очков, у «Краснодара» - 11 набранных баллов.

«Южное» дерби состоится 20 августа. Начало матча в 20:00.

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