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«Ростов» «Краснодару»: Ждем в южной столице гостей из станицы

Николай Резван
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Ростов» разместил в своих социальных сетях афишу матча 7-го тура против «Краснодара».

На афише изображен Ростов-на-Дону и надпись: «Ждем в южной столице гостей из станицы».

 


 

Напомним, что Ростов-на-Дону является столицей ЮФО.

Матч «Ростов» - «Краснодар» начнется 20 августа в 20:00.

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