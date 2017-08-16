«Ростов» «Краснодару»: Ждем в южной столице гостей из станицы

«Ростов» разместил в своих социальных сетях афишу матча 7-го тура против «Краснодара».

На афише изображен Ростов-на-Дону и надпись: «Ждем в южной столице гостей из станицы».

Южное дерби уже в это воскресенье!

Билетов почти не осталось! https://t.co/jjfaVo3Jh4 pic.twitter.com/cR5x7jaVwY — Football Club Rostov (@rostovfc) 16 августа 2017 г.

Напомним, что Ростов-на-Дону является столицей ЮФО.

Матч «Ростов» - «Краснодар» начнется 20 августа в 20:00.