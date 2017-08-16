Хесе продолжит карьеру в «Сток Сити»

Английский клуб «Сток Сити» взял в аренду у французского «ПСЖ» нападающего Хесе Родригеса на один сезон.

- К Хесе был устойчивый интерес, и «ПСЖ» сообщил нам, что разрешит игроку уйти в аренду. Мы довольны, что он выбрал именно нас, - заявил исполнительный директор «Сток Сити» Тони Скоулз.

Футболист играл за основную команду мадридского «Реала» с 2011 по 2016 год, выиграл в ее составе Кубок Испании и Лигу чемпионов.



