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Хесе продолжит карьеру в «Сток Сити»

Источник:  ФК «Сток Сити»Комментарии

Английский клуб «Сток Сити» взял в аренду у французского «ПСЖ» нападающего Хесе Родригеса на один сезон.

- К Хесе был устойчивый интерес, и «ПСЖ» сообщил нам, что разрешит игроку уйти в аренду. Мы довольны, что он выбрал именно нас, - заявил исполнительный директор «Сток Сити» Тони Скоулз.

Футболист играл за основную команду мадридского «Реала» с 2011 по 2016 год, выиграл в ее составе Кубок Испании и Лигу чемпионов.


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