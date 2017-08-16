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Сергей Смагин: Каспаров не сможет конкурировать с новым поколением

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин заявил, что чемпион мира Гарри Каспаров не сможет конкурировать с молодым поколением шахматистов.

«В спортивном отношении Каспарову конкурировать сейчас с молодым поколением фактически невозможно. Для этого надо все бросить и заниматься шахматами, чего он делать ни при каких обстоятельствах не будет. Может, он еще порадует нас своей фирменной игрой в оставшихся турах, но реалии таковы, что время сейчас жесткое и прагматичное, вряд ли от молодых он дождется такого подарка», — цитирует Смагина «Р-Спорт».

Напомним, после шести туров супертурнира по быстрым шахматам в американском Сент-Луисе Каспаров имеет в активе пять очков и делит места с седьмого по девятое с соотечественником Сергеем Карякиным и индийцем Вишванатаном Анандом.

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