Сергей Смагин: Каспаров не сможет конкурировать с новым поколением

Вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин заявил, что чемпион мира Гарри Каспаров не сможет конкурировать с молодым поколением шахматистов.

«В спортивном отношении Каспарову конкурировать сейчас с молодым поколением фактически невозможно. Для этого надо все бросить и заниматься шахматами, чего он делать ни при каких обстоятельствах не будет. Может, он еще порадует нас своей фирменной игрой в оставшихся турах, но реалии таковы, что время сейчас жесткое и прагматичное, вряд ли от молодых он дождется такого подарка», — цитирует Смагина «Р-Спорт».

Напомним, после шести туров супертурнира по быстрым шахматам в американском Сент-Луисе Каспаров имеет в активе пять очков и делит места с седьмого по девятое с соотечественником Сергеем Карякиным и индийцем Вишванатаном Анандом.