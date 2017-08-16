Никита Кучеров: Никаких разногласий у меня с Айзерманом нет

Лучший российский бомбардир НХЛ прошлого сезона Никита Кучеров дал большое интервью обозревателю «Советского спорта».

- У вас в июне прошла встреча с генменеджером «Тампы» Стивом Айзерманом по поводу того эпохального интервью. Как поговорили?

- Очень хорошо. Нет никаких претензий или разногласий. Ту апрельскую тему никто не затрагивал. Просто мы были рады друг друга видеть. Вообще у нас нормальные отношения, вы ничего такого не думайте.

- Назовите тройку своей мечты. Не обязательно из «Лайтнинг».

- Когда я пришел в «Тампу», моей мечтой было сыграть в одном звене с Мартеном Сан-Луи и Стивеном Стэмкосом. Но не удалось – сначала у Стэмкоса была травма, а когда он вышел, то Сан-Луи в тот день обменяли в «Рейнджерс».