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Никита Кучеров: Никаких разногласий у меня с Айзерманом нет

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Лучший российский бомбардир НХЛ прошлого сезона Никита Кучеров дал большое интервью обозревателю «Советского спорта». 

- У вас в июне прошла встреча с генменеджером «Тампы» Стивом Айзерманом по поводу того эпохального интервью. Как поговорили?
- Очень хорошо. Нет никаких претензий или разногласий. Ту апрельскую тему никто не затрагивал. Просто мы были рады друг друга видеть. Вообще у нас нормальные отношения, вы ничего такого не думайте.

- Назовите тройку своей мечты. Не обязательно из «Лайтнинг».
- Когда я пришел в «Тампу», моей мечтой было сыграть в одном звене с Мартеном Сан-Луи и Стивеном Стэмкосом. Но не удалось – сначала у Стэмкоса была травма, а когда он вышел, то Сан-Луи в тот день обменяли в «Рейнджерс».

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