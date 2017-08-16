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Никита Кучеров: Номер 86 мне дали еще в ЦСКА – другие были заняты

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Лучший российский бомбардир НХЛ прошлого сезона Никита Кучеров дал большое интервью обозревателю «Советского спорта».

- Расскажите историю своего номера 86.

- Когда я пришел в ЦСКА, мне такой дали. Особо не выбирал. В детстве всегда выступал под номером 15. Ну а в первой команде он был занят. И нельзя было, чтобы «Красная Армия» (МХЛ) совпадала по номерам с ЦСКА. Вот и дали мне 86, а я взял.

- Прошлый сезон вы начали рано из-за Кубка мира. Но сыграли феноменально, набрав 85 (40+45) очков. Значит, ранний старт пошел на пользу?

- Тяжело сказать. Вы же помните, что у меня до октября не было контракта. Пропустил тренировочный лагерь. Так что Кубок мира стал как тренинг-кемп. Очень хороший турнир, который взбодрил и помог быстрее вкатиться в сезон. Ты выходишь против лучших хоккеистов мира, находишься с самыми лучшими. Это громадный опыт.

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