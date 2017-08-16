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Никита Кучеров: В детстве я равнялся на Буре и «Русскую пятерку»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Лучший российский бомбардир НХЛ прошлого сезона Никита Кучеров дал большое интервью обозревателю «Советского спорта». 

- Был ли хоккеист, на которого вы равнялись в детстве?
- Тяжело сказать, потому что в 90-х не показывали много энхаэловского хоккея. Павел Буре был единственным, на кого я равнялся. Ну как? Не видел, как он играл, но много о нем слышал.

А еще у меня на стене были плакаты с «Русской пятеркой» из «Детройта». Ларионов, Федоров, Фетисов, Константинов, Козлов. На всех пятерых и равнялся.

Потом появился интернет, нарезки лучших голов. Я смотрел, учился. Был поражен, какое взаимопонимание в звене «Ред Уингз». Как они играли в пас и наслаждались тем, что делают. Я понял, что тоже хочу выходить на лед, получать такое же удовольствие от хоккея.

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