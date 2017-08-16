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Никита Кучеров: Не могу скрыть свои эмоции и натянуть улыбку

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Лучший российский бомбардир НХЛ прошлого сезона Никита Кучеров дал большое интервью обозревателю «Советского спорта».

- Почему вы с виду кажетесь таким суровым? Хотя видно, что Кучеров – общительный парень.

- Бывает, если плохая игра, или недоволен своим хоккеем. Не могу скрыть свои эмоции и натянуть эту улыбку. Если даже на тренировке что-то не получается, не умею ходить и радоваться. Я воспринимаю неудачи серьезно. Может, слишком много об этом думаю. Жду следующего дня, чтобы выйти на тренировку и исправиться.

Я воспринимаю все эти моменты серьезнее, чем другие. Поэтому, может, кажусь суровым. Хотя кто меня знает, друзья и знакомые – они скажут, что я люблю общаться, по жизни я веселый.

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